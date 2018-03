Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Pflanze mit dem falschen Namen

Weißt du, was eine Pelargonie ist? Wahrscheinlich kennst du die Pflanze mit vielen kleinen Blüten unter einem anderen Namen: Geranie. So wird sie von den meisten Menschen genannt. Sie ist sehr beliebt und wächst in vielen Beeten und Balkonkästen, oft in der Farbe rot.