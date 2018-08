Für die ersten Kinder in Deutschland geht die Schule wieder los. Foto: Peter Steffen (dpa)

Für Kinder in mehreren Bundesländern ist es in dieser Woche so weit: In Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, dem Saarland, Bremen und Niedersachsen geht in den nächsten Tagen die Schule wieder los. Alle anderen folgen dann in den nächsten Wochen.

Für viele Tausend Kinder ist der Schulstart besonders aufregend. Denn sie werden in diesem Jahr eingeschult. Und woran erkennt man die Erstklässler bei ihrem Start? Klar: an der Schultüte. Die Tüten gibt es in Deutschland schon seit etwa 200 Jahren.

Heute stecken oft Süßigkeiten darin. Dazu kommen Spielzeug und nützliche Sachen für die Schule, zum Beispiel Buntstifte. Früher waren die Tüten oft mit Gebäck gefüllt. Deshalb sagt man in manchen Gegenden Deutschlands auch Zuckertüte statt Schultüte.