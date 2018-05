Die belgische Stadt Antwerpen ist bekannt für ihre Diamanten. Oliver Berg/dpa Foto: Oliver Berg (dpa)

Die Stadt Antwerpen in unserem Nachbarland Belgien ist bekannt für ihre Diamanten - dabei gibt es die Edelsteine dort von Natur aus gar nicht! Die Diamanten kommen durch Seefahrer und Händler aus anderen Teilen der Welt in die Stadt. Antwerpen besitzt schon lange einen wichtigen Hafen.

Jetzt kann man in Antwerpen wieder einiges über Diamanten erfahren. Am Wochenende eröffnet dort das Diamantenmuseum „Diva“. Es ist ein prachtvoll und luxuriös eingerichtetes Haus. Dein Weg durch die Ausstellung führt dich durch verschiedene Räume und sogar in einen großen Tresor!