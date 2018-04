Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Suche nach neuen Topmodels beginnt

Sie machen Fotos am Meer und gehen über einen Laufsteg am Strand: Ab Donnerstag kannst du auf dem Sender ProSieben wieder zusehen, wie 50 Kandidatinnen „Germany's next Topmodel“ werden wollen. Denn dann startet die neue Staffel!