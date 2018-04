Viktor Orban hat bei der Wahl viele Stimmen bekommen und ist wieder zum Regierungschef von Ungarn gewählt worden. Foto: Darko Vojinovic/AP/dpa (dpa)

In Ungarn haben die Menschen ihn gerade wieder zu ihrem Regierungschef gewählt.

Viktor Orban und seine Partei holten bei der Parlaments-Wahl am Sonntag fast die Hälfte aller Stimmen. Dadurch kann seine Partei ohne Partner regieren. Viktor Orban wird dabei schon zum vierten Mal Ministerpräsident von Ungarn!

Das Land liegt im Südosten von Europa. Es ist Mitglied der Europäischen Union, oder auch kurz: EU. Die EU ist ein Zusammenschluss vieler Länder in Europa.

In den vergangenen Jahren drehte sich in Ungarn viel um Einwanderung und Sicherheit. Als viele Flüchtlinge nach Europa kamen, riegelte Viktor Orban sein Land mit Grenzzäunen vor ihnen ab. Das brachte ihm viel Streit mit der EU ein. Aber viele Leute in Ungarn fanden das richtig. „Wir haben gesiegt“, sagte Viktor Orban nach der Wahl. „Das gibt uns die Möglichkeit, Ungarn zu verteidigen.“

Schon als junger Mann hatte er sich in die Politik eingemischt. Laut und mutig setzte er sich mit Reden vor vielen Zuhörern für seine Ideen ein.

Als Ministerpräsident konnte der Politiker dann viele Dinge in seinem Land entscheiden. Er sorgte etwa für mehr Arbeitsplätze. Aber er änderte auch viele Regeln im Land. So können etwa Zeitungen nicht mehr so frei berichten wie früher.

Auch deshalb freuen sich einige Fachleute in Europa nicht so sehr über den Wahlsieg von Viktor Orban. Sie sagen: Durch seine Haltung gegenüber Einwanderern, Reportern und anderen Ländern gefährdet er das friedliche Zusammenleben in Europa.