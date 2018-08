Bei der Hitze sind die Freibäder besonders voll. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Uuuund Platsch! Wer bei dieser Hitze am Beckenrand steht, will meist schnell ins kühle Wasser. Aber warum ist das Wasser im Schwimmbad eigentlich so klar und sauber? Das liegt daran, dass sich Fachleute darum kümmern: die Schwimm-Meister, auch Bademeister genannt. Sie sorgen unter anderem dafür, dass das Wasser sauber ist.

Das ist nötig, weil im Wasser Keime herumschwimmen. Diese können bei Menschen Krankheiten auslösen. Die Keime kommen zum Beispiel durch die Badegäste ins Wasser. Denn diese verlieren Haare, Hautschuppen oder sie schwitzen. Manche pinkeln sogar ins Becken. Dagegen hilft ein Stoff, den die Schwimm-Meister ins Wasser mischen: Chlor.

Das Chlor soll die Keime töten. Peter Harzheim ist Schwimm-Meister. Er erzählt, dass er und seine Kollegen das Wasser im Becken dreimal am Tag überprüfen. „Dazu nehmen wir eine Wasserprobe aus 30 Zentimetern Tiefe aus dem Becken“, sagt der Fachmann.

Die Schwimm-Meister überprüfen etwa, wie viel freies Chlor und wie viel gebundenes Chlor im Wasser ist. Gegen Schmutz und Keime hilft das freie Chlor. Wenn dieses auf Schmutz im Wasser trifft, verbindet es sich mit diesem. Dann wird es zu gebundenem Chlor. Dieses kann man aus dem Wasser filtern, sagt Peter Harzheim. Die Schwimm-Meister müssen deshalb schauen, ob die Menge an Chlor im Wasser ausreicht oder ob sie neues hinzufügen müssen.

Gerade haben die Schwimm-Meister besonders viel zu tun. Denn es kommen sehr viele Leute zum Baden. „Je mehr Menschen im Wasser sind, desto höher ist die Verschmutzung“, sagt Peter Harzheim. Damit möglichst wenig Schmutz ins Wasser kommt, sollten Badegäste duschen bevor sie ins Becken gehen. Zusätzlich läuft man vor dem Schwimmen oft durch kleine, flache Becken, um Dreck von den Füßen zu waschen.