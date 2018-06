Dieser Fisch lebte ungefähr vor 150 Millionen Jahren. Foto: Matthias Merz/dpa (dpa)

Vor einiger Zeit haben Forscher die Überreste eines solchen Fisches in Deutschland gefunden. Solche Überreste und Spuren von früheren Tieren und Pflanzen nennt man Fossilien. Die Entdeckung war eine echte Überraschung. So ein Kugelzahnfisch wurde noch nie gefunden.

Ein Experte erklärt: Weite Teile Europas waren damals von Wasser bedeckt. Auch in Deutschland sah es also ganz anders aus als heute. Das Fossil des Kugelzahnfisches soll nun einige Zeit in einem Museum in Bamberg zu sehen sein. Die Stadt liegt im Bundesland Bayern.