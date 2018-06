Dieser Schwertwal schwimmt vor einer japanischen Insel. Foto: Kyodo/dpa (dpa)

Viele Leute nennen ihn Schwert-Wal. Das Wort kommt von der großen Flosse auf dem Rücken. Die kann bei männlichen Schwertwalen fast zwei Meter lang werden.

Ein anderer Name für den Wal ist „Orcinus orca“, kurz Orca. So nennen ihn Wissenschaftler. Der Begriff kommt aus der lateinischen Sprache. Darin bedeutet Orca auch so viel wie Fass. Kein Wunder: Ein Orca wiegt oft so viel wie mehrere Autos.

Forscher glauben, dass Orcas sehr schlaue Tiere sind. Trotzdem haben die Orcas noch einen dritten Namen, der eher schaurig klingt: Killerwale. Denn die Tiere machen auch Jagd auf andere Wale.