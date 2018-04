Dirk Nowitzki spielt schon sehr lange Basketball, und er will weitermachen. Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa (dpa)

Allerdings muss Dirk Nowitzki im Moment auf der Bank sitzen, weil ein Knöchel verletzt ist. Trotzdem hat der Deutsche angekündigt: Er will auch in der nächsten Saison noch für die Dallas Mavericks antreten. Dann wird er einer der ältesten Spieler in der Liga sein.

Dirk Nowitzki sagte: „Ich plane, zurückzukommen. Ich habe diese Saison nicht viele Spiele verpasst und mich die meiste Zeit gut gefühlt.“ Sein Trainer freute sich über die Ankündigung: „Das sind großartige Neuigkeiten“, sagte er.