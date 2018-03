Dominik geht am Niederrhein gerne mit seinem Vater angeln. Foto: privat (dpa)

Dominik ist neun Jahre alt. Er lebt in einem Ort am Niederrhein. Das ist eine ländliche Region im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Den dpa-Nachrichten für Kinder hat er erzählt, was er in seiner Heimat besonders gerne macht.

„Ich mag meine Heimat, sie ist im Sommer so schön grün. Es gibt viele Pappeln, Weiden, Buchen und viele Wiesen, wo Kühe grasen. Am liebsten gehe ich mit meinem Vater am Rhein angeln. Dort fängt man Zander, Barsch, Brassen, Rotfedern und wenn man Glück hat auch einen Wels. Was ich nicht gut finde ist, dass man weit fahren muss, um in eine größere Stadt zu kommen.“