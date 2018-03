Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt kämpfen um einen Platz in der Champions League. Foto: Hasan Bratic/dpa (dpa)

Auch die Plätze dahinter sind aber in der Bundesliga sehr begehrt.

Das liegt an einem anderen Wettbewerb: Nach der Saison bekommen die ersten vier Mannschaften für die nächste Spielzeit einen Platz in der Champions League (gesprochen: Tschämpiens Liig). Das ist das Turnier für die besten Vereine Europas.

Die drei wichtigen Plätze hinter den Bayern belegen gerade der FC Schalke 04, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Am Sonntag wird es spannend: Dann spielen Dortmund und Frankfurt gegeneinander.

Die Dortmunder haben auch noch eine andere Möglichkeit, die Champions League zu erreichen. Dazu müssten sie aber die Europa League gewinnen. Auch der Sieger dieses Wettbewerbs bekommt einen Platz in der Champions League.

Erst mal muss es Dortmund aber in die nächste Runde schaffen. Am Donnerstag verloren sie in der Europa League gegen RB Salzburg mit 1:2. Dieses Ergebnis müssen sie im Rückspiel in einer Woche umdrehen.