So viele Insekten auf einmal! Hier sitzen ein Admiral und ein Kleiner Fuchs, während eine Biene vorbeifliegt. Foto: Carsten Rehder/dpa (dpa)

Augen auf und Lupen raus! Der Naturschutzbund Nabu sucht Helfer beim Insekten zählen. Am Freitag starten die Naturschützer die Aktion Insektensommer. Sie geht zehn Tage lang.

Wer mitmachen will, sollte sich einen Ort mit vielen Insekten suchen. Egal ob auf dem Balkon, im Garten, auf der Wiese, im Wald oder am Bach. Man darf auch mal unter Steinen und Blättern nachgucken!

Eine Expertin sagt aber: „Bitte die Insekten nicht in die Hand nehmen.“ Das könnte ihnen schaden. Wer genau hinschauen will, nimmt lieber eine Lupe. Alle Insekten, die man in einer Stunde sieht, schreibt man dann auf. Wer sich nicht sicher ist, was da fliegt oder krabbelt, macht mit dem Handy ein Foto. Die App „Nabu Insektenwelt“ hilft, das Tier zu erkennen.

Am Schluss trägst du alles auf der Internetseite des Nabu ein und fertig! Dabei lässt du dir am Besten von deinen Eltern helfen.

Auf diese acht Insekten-Arten solltest du besonders achten:

TAGPFAUENAUGE: Vier bunte Augen blicken einen von den Flügeln des Schmetterlings an. Diese Färbung soll Fressfeinde abschrecken.

ADMIRAL: Der schwarz-rot-weiße Falter unternimmt Wanderungen, ähnlich wie Vögel. Im Herbst zieht er in den Süden, im Frühling zurück.

ASIATISCHER MARIENKÄFER: Früher lebte er nur in Asien, jetzt auch bei uns. Er hat meist mehr Punkte als der Siebenpunkt-Marienkäfer und ist nicht immer rot.

HAIN-SCHWEBFLIEGE: Zwar hat sie gelb-schwarze Streifen wie eine Wespe, kann aber nicht stechen. Gerne schwebt sie leise vor Pflanzen.

STEINHUMMEL: Etwa 30 Arten von pelzigen Hummeln leben in Deutschland. Die Steinhummel ist schwarz mit einem roten Hinterteil.

LEDERWANZE: Diese braunen Wanzen verändern durch Sonnenbaden ihre Farbe! Dadurch werden sie im Herbst dunkelbraun bis schwarz.

BLUTZIKADE: Keine Sorge, dieses Insekt saugt kein Blut! Es mag Pflanzensaft. Den Namen hat das Tier von seinem schwarz-blutroten Muster.

FLORFLIEGE: Die Flügel dieser Fliege haben grüne Adern und sind durchsichtig - fast wie Glas. Sie versteckt sich oft unter Blättern.