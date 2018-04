Raphael Kliem ist gut an seiner schwarz-weißen Arbeitskleidung zu erkennen. Foto: Nicolas Armer/dpa (dpa)

Raphael Kliem arbeitet mal hier und mal da. Gerade ist der 19-Jährige aus Hessen bei einer Firma in Bayern. Er möchte auch noch nach Afrika und in die Länder Kanada und Australien, um dort zu arbeiten. „Ich habe mir vorgenommen, die ganze Welt zu sehen“, sagt er.

Unterwegs muss sich Raphael Kliem an verschiedene Regel halten. Er hat zum Beispiel nur das Nötigste dabei, nicht mal ein Smartphone ist erlaubt. In seine Heimat darf er während der Walz nicht, weil er möglichst viel Neues kennenlernen soll. Ihn stört das aber nicht. „Ich wollte was erleben“, erklärt er. Erkennen kann man Handwerker auf der Walz übrigens oft an ihrer schwarz-weißen Arbeitskleidung.