Das neue Baby im englischen Königshaus heißt Louis Arthur Charles. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa (dpa)

Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate war am Montag in England zur Welt gekommen. Aber erst am Freitag erzählten sie, welchen Namen ihr Sohn bekommen hat. Dafür waren es gleich drei: Louis Arthur Charles.

Eines Tages könnte der Prinz sogar König werden. Allerdings wären vor ihm erst noch sein Opa, sein Vater und seine beiden Geschwister an der Reihe.