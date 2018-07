Dieser Drohnen-Pilot hat gerade bei einem wichtigen Rennen mitgemacht. Foto: Matthias Balk/dpa (dpa)

Jedes der Fluggeräte hat 4 Propeller und mehr als 200 LED-Lichter. Dazu eine starke Batterie. So kann die Drohne in nur einer Sekunde von Null auf 120 Kilometer in der Stunde beschleunigen. Schneller als jedes Formel-1-Auto!

Am Samstag traten zahlreiche Drohnen-Piloten bei diesem Wettbewerb in der Stadt München gegeneinander an. Dabei steuerten sie die Drohnen mit 3D-Brillen und Fernbedienungen durch einen Parcours.

Die Piloten blieben also in sicherer Entfernung, während es bei den Drohnen hart herging. Sie flogen gegen Wände, knallten gegen Hindernisse und krachten ineinander. Der Erfinder der Drohnen-Renn-Liga sagte: „Fast alle können aber repariert werden.“