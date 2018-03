Bei diesem Drohnen-Rennen sehen die Piloten das, was die Drohne filmt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa (dpa)

Das haben Leute am Wochenende in einer Halle in der Stadt Hannover gemacht. Die Stadt liegt im Bundesland Niedersachsen. Bei den Rennen trugen die Piloten eine spezielle Video-Brille. Mit der sahen sie das, was die Drohne gerade filmte. Es war also in etwa so, als säße man im Cockpit der Drohne - wie ein Pilot im Flugzeug.

Mit Fernbedienungen steuerten die Drohnen-Piloten ihre Geräte in hohem Tempo durch eine schwierige Rennstrecke - zum Beispiel durch Kurven und Tore.