Ed und Helene singen sich zum Sieg

Und der Gewinner ist ... Mal wieder Ed Sheeran! Sein Lied „Perfect“ war der erfolgreichste Song in Deutschland im letzten halben Jahr. Ed Sheeran singt das Liebeslied für seine Freundin. Kein anderes Lied wurde in den vergangenen sechs Monaten bei uns so oft gekauft oder im Internet gestreamt (gesprochen: gestriemt).