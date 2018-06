Dieses Armband bringt Kinder und Eltern wieder zusammen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (dpa)

Am Donnerstag sprachen sie über eine Idee, die Kindern helfen soll: ein Sucharmband. Das ist ein Armband mit einer Nummer drauf. Wenn du beim Baden zwischen den vielen Menschen deine Eltern nicht mehr finden kannst, hilft dir einer der DLRG-Retter.

Mit der Nummer kann er die Handynummer deiner Eltern rausfinden. So kann er sie anrufen und dich zu ihnen bringen. Das Armband wurde schon am Meer getestet. Nun kommt es auch zu den DLRG-Rettern an Seen und Flüssen.