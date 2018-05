Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ein Autorennen durch die Stadt

Diese Rennstrecke ist nur was für echte Profis. Denn sie führt mitten durch die Stadt Monaco. Monaco ist gleichzeitig ein winziger Staat. Er liegt direkt neben Frankreich am Mittelmeer. Am Sonntag startet dort in der Formel 1 das sechste Rennen der Saison.