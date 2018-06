Das Haus in der Mitte soll verkauft werden. Foto: Heiko Lossie/dpa (dpa)

Die schwedische Kinderbuch-Autorin Astrid Lindgren hat sich die Geschichten rund um die Kinder ausgedacht. Später wurden die beliebten Geschichten verfilmt. In den Filmen sind immer die gleichen Häuser zu sehen. Eines davon steht jetzt zum Verkauf.

Es handelt sich dabei um den Mittelhof, in dem die Geschwister Lisa, Lasse und Bosse zuhause sind. Allerdings heißt der Ort, in dem es steht, in echt gar nicht Bullerbü. Eigentlich heißt er Vimmerby. Das ist die Heimat von Astrid Lindgren. Ihr Vater ist sogar in genau diesem Haus aufgewachsen.