Mit Röntgen-Strahlen entdeckten die Forscher, was unter dem Bild auf der Leinwand versteckt war. Foto: Art Gallery of Ontario (AGO)/dpa (dpa)

So untersuchten sie zum Beispiel ein Gemälde von einer in eine Decke gewickelten Frau mit einem Röntgengerät. Das Gemälde ist etwa 100 Jahre alt. Es wurde mit dem Gerät durchleuchtet, so ähnlich wie beim Arzt: Der macht mit Röntgen-Strahlen Fotos vom Inneren des Körpers. Etwa um festzustellen, ob sich jemand einen Knochen gebrochen hat.

In diesem Fall entdeckten die Forscher im Land USA mit Hilfe der Röntgenaufnahmen: Picasso hat die Frau nicht auf eine weiße Leinwand gemalt. Denn sie fanden unter dem Bild eine übermalte Landschaft und eine übermalte Hand. Die Landschaft stammt wohl von einem anderen Künstler. Die Hand malte Picasso.

Die Forscher sagen: Vermutlich benutzte Picasso damals eine gebrauchte Leinwand. Denn als er die Frau malte, war er noch nicht berühmt und hatte wenig Geld.