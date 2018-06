So ein Seerosen-Blatt kann bis zu 50 Kilogramm tragen ohne unterzugehen. Foto: Jens Kalaene/dpa (dpa)

In der deutschen Hauptstadt Berlin wachsen solche Riesenseerosen im Botanischen Garten. Setzen darf man sich dort zwar nicht mehr darauf. Ab Samstag können Besucher die schwimmenden Pflanzen aber wieder anschauen. Gerade wurde das alte Glashaus der Seerosen erneuert.

An der Unterseite haben die Seerosen übrigens Stacheln. Ein Experte erklärt: Das ist ein Schutz. In der Heimat der Seerosen in Südamerika gibt es zum Beispiel Seekühe. Damit die Tiere die Blätter nicht kaputtmachen, wehren sich die Pflanzen mit den Stacheln.