Im Ort Kühndorf ist etwas seltenes passiert: Bei der Wahl zum Bürgermeister bekamen zwei Kandidaten genau gleich viele Stimmen. Foto: Heinz Hirndorf/Zentralbild/dpa (dpa)

Aber was macht man, wenn zwei Kandidaten genau gleich viele Stimmen bekommen? So etwas ist am Sonntag in einem kleinen Ort im Bundesland Thüringen passiert. Aber bei der Bürgermeister-Wahl!

Für beide Männer, die den Ort Kühndorf leiten wollen, stimmten genau gleich viele Wähler, jeweils 244. Weil nicht noch einmal gewählt werden sollte, wurde ein Los gezogen. Der neue Bürgermeister von Kühndorf wurde also derjenige, der zu den Stimmen auch noch Glück hatte.