Der Chef von Facebook heißt Mark Zuckerberg. Foto: Jeff Roberson/AP/dpa (dpa)

So ähnlich geht es gerade Millionen Menschen, die Facebook benutzen. Viele Nutzer verraten auf dieser Seite persönliche Dinge über sich - zum Beispiel zu ihrer politischen Meinung. Diese Infos hat eine andere Firma benutzt - ohne dass die Nutzer davon wussten.

Dafür hat sich der Chef von Facebook entschuldigt. Er heißt Mark Zuckerberg. „Das war ein Vertrauensbruch“, stand am Dienstag in mehreren Zeitungen in Deutschland. „Ich verspreche, dass wir unsere Arbeit in Zukunft besser machen.“

Trotzdem sind viele Leute sauer auf Facebook und den Chef. Fachleute fragen sich nun, wie man Daten im Internet besser schützen kann.