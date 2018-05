Liverpool-Trainer Jürgen Klopp freut sich riesig. Seine Mannschaft hat das Finale erreicht. Foto: Steven Paston (dpa)

Der Trainer heißt Jürgen Klopp. Er kommt aus Deutschland, lebt aber schon länger in England.

Sein Team hat am Mittwoch im Halbfinale der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) gegen den AS Rom verloren. Und trotzdem freute sich Jürgen Klopp riesig. Denn in der Woche zuvor hatte seine Mannschaft im Hinspiel gegen Rom haushoch gewonnen.

Das bedeutete: Trotz der Niederlage hat Liverpool das Finale des großen Wettbewerbs für europäische Mannschaften erreicht. Das Endspiel findet Ende Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt. Dort trifft Liverpool auf die Mannschaft Real Madrid. Das Team aus Spanien hat die Champions League zuletzt zwei Mal gewonnen. Eine schwere Aufgabe für Liverpool!

Erstmal freute sich Jürgen Klopp aber darüber, dass es seine Mannschaft überhaupt ins Finale geschafft hat. Er sagte: „Wir fahren nach Kiew. Es klingt verrückt, aber es ist wahr.“