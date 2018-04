Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ein Feiertag für den König

Einmal im Jahr gibt es in unserem Nachbarland Niederlande ein großes Fest für den dortigen König. Der König heißt Willem-Alexander und hat am 27. April Geburtstag. Das war am Freitag. Der Geburtstag des Königs wird in den Niederlanden „koningsdag“ genannt. Das heißt auf Deutsch Königstag.