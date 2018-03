Die Ballerina Michaela DePrince ist in vielen Ländern bekannt. Foto: Kim Ludbrook/EPA/dpa (dpa)

Die Geschichte von Michaela DePrince habe sie tief berührt, schrieb Madonna gestern. Michaela DePrince ist ein Waisenkind. Sie stammt aus Sierra Leone, einem Land in Afrika. Doch ihre Eltern starben, als sie noch klein war.

Michaela DePrince hatte damals Glück. Sie wurde von einer Familie adoptiert. Das Mädchen wuchs in den USA auf und bekam schon früh Unterricht im Ballett. Mit ihrer dunklen Haut fällt Michaela DePrince als Ballerina auf. Schließlich ist Ballett vor allem in Ländern verbreitet, in denen überwiegend Menschen mit heller Haut leben.

Mit dem Film will Madonna darauf aufmerksam machen, dass nicht alle Kinder aus Sierra Leone so viel Glück hatten wie Michaela DePrince.