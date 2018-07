Die Bayern verloren zwar ihr Spiel, der neue Trainer Nico Kovac war aber trotzdem zufrieden. Foto: Ricky Fitchett/ZUMA Wire/dpa (dpa)

Nicht für einige der bekannteren Vereine in Europa. Sie treten beim International Champions Cup gegeneinander an. Dieses Turnier findet gerade in verschiedenen Ländern der Welt statt. Die Teams reisen für die Spiele also ziemlich viel umher. Aus Deutschland sind zwei Vereine dabei.

Am Mittwochabend trat zum Beispiel der FC Bayern München im Land USA gegen den italienischen Verein Juventus Turin an. Die Bayern verloren mit ihrem neuen Trainer Niko Kovac 0:2. Der fand das aber nicht so schlimm. „Ich habe viele gute Sachen gesehen“, sagte er nach dem Spiel. Auch der Konkurrent aus der Bundesliga, Borussia Dortmund, verlor - und zwar 3:4 nach Elfmeterschießen gegen Benfica Lissabon aus Portugal.