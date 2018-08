Die Alpen sind ein großes Gebirge - und ständig werden sie ein bisschen größer. Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/dpa (dpa)

Um das herauszufinden, haben Forscher mehrere Hundert Antennen in den Alpen aufgestellt. Und zwar in den Ländern Deutschland, Österreich, Slowenien, Italien, Frankreich und der Schweiz. Die Antennen schicken immer wieder ihre Position - so können die Forscher die Veränderungen ausrechnen.