Korb machte dieses Auto leichter und damit schneller. Foto: Horst-Dieter Görg/dpa (dpa)

Dieses Auto wurde vor etwa 90 Jahren in Hannover gebaut, es hat aber bis heute Fans. Seine runde Form erinnert viele Leute an ein Brot. Von diesem Wagen gab es verschiedene Modelle. Darunter sogar welche, die geflochten waren wie ein Korb! Sie wurden für Autorennen genutzt. Denn mit diesem Material waren die Autos viel leichter - und damit schneller.

Der Korbrennwagen und andere ungewöhnliche Modelle sind nun in einer Ausstellung in einem Museum in Sehnde nahe der Stadt Hannover zu sehen.