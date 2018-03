Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ein geheimes Treffen in China

Für diese Fotos interessieren sich viele Menschen auf der ganzen Welt. Darauf zu sehen sind zwei Männer in dunklen Anzügen. Auf weiteren Fotos sind auch zwei Frauen in schicken Kleidern dabei. Es sind die Chefs der Länder China und Nordkorea mit ihren Ehefrauen. Der Chef von China heißt Xi Jinping, der Machthaber von Nordkorea Kim Jong Un. Warum die Bilder mit ihnen so viel Aufmerksamkeit bekommen?