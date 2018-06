Vor dem Spiel gegen Mexiko scherzen die Nationalspieler Jérôme Boateng und Toni Kroos mit Reportern. Foto: Ina Fassbender/dpa (dpa)

Einen ähnlich guten Start ins Turnier erhoffen sich natürlich auch Bundestrainer Joachim Löw und die Spieler. Am Sonntag trifft Deutschland auf die Mannschaft aus Mexiko. Dabei könnten gleich mehrere Spieler auf dem Platz stehen, die schon vor vier Jahren mit Deutschland Weltmeister wurden.

Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Jérôme Boateng und Toni Kroos. „Wir freuen uns am meisten darauf, wenn wir endlich anfangen können zu spielen“, sagte Jérôme Boateng vor dem Spiel. „Wir haben gut trainiert bis jetzt.“

Der Abwehrspieler verriet außerdem: Die Fußballer lassen sich auch ein bisschen von Kindern helfen. Wie immer begleiten Jungen und Mädchen die Profis vor den Spielen auf den Platz. Bevor es losgeht, laufen die Kinder wieder vom Rasen.

„Es hilft uns, dann sind wir auch nicht so aufgeregt, wenn wir noch jemand an der Hand haben“, sagte Jérôme Boateng. Mannschaftskollege Toni Kroos scherzte daraufhin: „Dann nimmt Jérôme am besten zwei.“