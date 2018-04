An den Wänden glänzt es im Opernhaus in der Stadt Bayreuth. Das ist kein massives Gold, sondern nur eine hauchdünne Goldschicht. Foto: Daniel Karmann/dpa (dpa)

Besonders viel zu entdecken gibt es im Opernhaus in der Stadt Bayreuth in Süddeutschland. Gerade wurde es lange repariert. Bald darf man wieder rein. Eine der häufigsten Farben im Inneren ist Gold. Fast alle Verzierungen glänzen: Die Gewänder der Figuren an den Wänden, die Flügel der Engel, die Blumen, die Weintrauben, die Kränze.

Sechs Jahre lang durfte kein Besucher rein. Nun öffnet das Opernhaus in Bayreuth wieder. Foto: Daniel Karmann/dpa (dpa)

Die Kunstwerke sind aus Holz geschnitzt. Darauf kam eine hauchdünne Schicht Gold. „Wenn man das in der Hand hält, zerbröselt das sofort. Aber das ist egal. Wenn es aufgeklebt ist, sieht es aus wie echtes Gold“, sagt ein Experte. Am liebsten mag er die Decke des Opernhauses: „Man blickt aus dem Zuschauerraum in den blauen Himmel und da schwirrt Gott Apoll umher. Das ist das allertollste.“