Vogelspinnen haben, wie alle Spinnen, acht Beine. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (dpa)

Manchmal sind es auch viel mehr als 200 Tiere. Wenn aus einem Ei gerade lauter Jungtiere geschlüpft sind. Denn in einem Ei befinden sich etwa 80 Spinnen. Und was macht er mit denen? Er tauscht sie mit anderen Züchtern. So bekommt er neue Vogelspinnen für seine Zucht und manchmal sogar neue Arten.

Klar, dass Jürgen Kahnt keine Angst vor ihnen hat. Auf die Hand nimmt er die Spinnen trotzdem nicht: „Das sind einfach keine Schmusetiere“, sagt er.