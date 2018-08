Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Kamin aus Felsen

Gurt an, Helm auf, los geht's! Dieser Junge klettert nach oben. Dabei wird er mit einem Seil gesichert, das an seinem Gurt festgeknotet ist. So kann nichts passieren, falls er abrutscht.