Ein Schlafkonzert: Auf der Bühne wird Musik gemacht und die Menschen liegen in Betten. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa (dpa)

Der britische Komponist Max Richter hat 150 Menschen zu solch einem Schlafkonzert eingeladen. In der Stadt New York in den Vereinigten Staaten von Amerika legten sich die Gäste dabei auf Betten. Das Konzert ging acht Stunden lang - vom Abend bis zum frühen Morgen!

Viele Konzert-Besucher brachten deswegen Zahnbürsten mit. Andere kamen mit Schlafmasken und gemütlichen Socken. Einer sagte: Es ist wie eine große Pyjama-Party.