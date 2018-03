Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ein Krieger kämpft für den Urwald

Laut dröhnen die Kettensägen im Regenwald in Brasilien. Holzfäller schlagen in dem Land in Südamerika viele große Urwaldbäume. Das macht Madarejúwa Tenharim große Sorgen. Er ist ein Krieger des Ureinwohnervolkes der Tenharim.