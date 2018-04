Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein kunterbunter Lauf durch Paris

Bei diesem Lauf ging es nicht ums Gewinnen, sondern um ganz viel Spaß! Die Läufer legten dabei am Sonntag in Paris eine Strecke von fünf Kilometern zurück. Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Bei jedem Kilometer steuerten die Läufer einen bestimmten Bereich an, den man Farb-Zone nennt. Dort warfen Leute Farb-Puder auf die Läufer. Dadurch wird alles kunterbunt! Deswegen heißt der Lauf auch: The Color Run. Übersetzt bedeutet das: Der Farben-Lauf.