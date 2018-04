Im Land Kambodscha gibt es viele Feiertage. Foto: Heng Sinith/AP/dpa (dpa)

Das ist wenig im Vergleich zum Land Kambodscha. Das liegt in Asien. Dort gibt es jährlich 28 Feiertage - etwa so viel wie ein ganzer Monat. Jetzt soll im Mai sogar noch ein Tag dazukommen - zur Erinnerung an ein Ereignis in der Geschichte von Kambodscha.

Nicht alle Menschen dort freuen sich über die vielen Feiertage. Etwa Geschäftsleute. Sie sagen, dass sie für den ganzen Monat die Miete und die Löhne bezahlen müssen, aber dabei nur einen Teil des Monats aufhaben können. Andere nutzen dagegen den freien Tag, etwa um zu ihren Familien zu fahren.