Die Bäckerin Miriam Milord hat schon Kuchen für Stars wie Justin Bieber und Rihanna gebacken. Foto: Stephanie Ott/dpa (dpa)

Heute hat sie einen Laden in der Stadt New York in dem Land USA, wo viele berühmte Leute leben. Miriam Milord kann Kuchen backen, die aussehen wie ein Auto, ein Waschbär, ein Laptop oder eine Tüte Popcorn. Die sehen echt aus - aber man kann sie essen.

Der Sänger Justin Bieber hat bei ihr zum Beispiel einen Kuchen in Form eines Ferrari-Autos bestellt. Sängerin Rihanna bekam eine Lippenstift-Torte.

Auch andere Menschen bestellen bei Miriam Milord ungewöhnliche Kuchen. „Einmal haben wir einen Kuchen in der Form eines Hinterns für eine Party gebacken“, erzählt sie. Den wollte sie in ein Flugzeug mitnehmen. Da fragte der Sicherheits-Kontrolleur verwundert: „Ist da ein Hintern in der Box?“