Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Lied gegen die Model-Show

Wer schön sein will, muss leiden? So ein Quatsch, finden ein paar Mädchen aus Hamburg. Zusammen mit Erwachsenen haben sie ein Musikvideo gemacht. In dem Lied dazu geht es um eine bekannte Fernseh-Sendung.