Ein neuer Aufpasser für den Chef

Der Chef einer Firma soll dafür sorgen, dass das Unternehmen gut läuft. Aber wer passt eigentlich auf den Firmen-Chef auf? In vielen großen Unternehmen gibt es dafür einen Aufsichtsrat. Und so ein Aufsichtsrat wurde am Dienstag bei der Commerzbank neu gewählt.