Das Land Kuba hat einen neuen Präsidenten. Foto: Orlando Barría/EFE/dpa (dpa)

Nun stimmt die Antwort nicht mehr. Am Donnerstag wählte das Parlament einen neuen Präsidenten. Er heißt Miguel Díaz-Canel. Vorher war er schon Vizepräsident.

Wird nun in dem Inselstaat in der Karibik alles anders? Wahrscheinlich erstmal nicht. Denn vor kurzem sagte der neue Präsident: „Vor allem brauchen wir Kontinuität.“ Das bedeutet, er will weitermachen wie bisher. Auch wird wohl der bisherige Präsident Raúl Castro weiter im Hintergrund vieles bestimmen.

Experten in anderen Ländern kritisieren die Regierung von Kuba immer wieder: Denn es hat nur eine Partei die Macht. Die Menschen können nicht einfach frei ihre Meinung sagen.