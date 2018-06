Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Pandabär frühstückt im Badebecken

Pandabär Jiao Qing kann zwar nicht sprechen. Aber die Tierpfleger im Zoo wissen trotzdem ziemlich genau, was er will. Zum Beispiel das Frühstück: Wie alle Pandabären mag Jiao Quing am liebsten Bambus. Aber es ist nicht egal, wo er sein Futter bekommt. Besonders gern futtert er draußen in seinem Badebecken. Da gibt es sogar eine Düse, aus der Wassernebel kommt.