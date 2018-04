Ein neuer Name für einen Platz: Helmut-Kohl-Platz. Foto: Andreas Arnold/dpa (dpa)

Denn Helmut Kohl war 16 Jahre lang deutscher Bundeskanzler. Er gehörte zu der Partei CDU. Zu der gehört auch unsere jetzige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Helmut Kohl regierte unter anderem zu der Zeit, als die Mauer fiel und Deutschland nicht mehr geteilt war, sondern wieder ein Land wurde. Das war vor fast 30 Jahren.

Im letzten Sommer ist Helmut Kohl gestorben. Diesen Dienstag wäre er 88 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren wurde an diesem Tag der Helmut-Kohl-Platz in Mainz eingeweiht. In dieser Stadt hatte Helmut Kohl ebenfalls als Politiker gearbeitet.