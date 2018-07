Der goldene Thron soll an Macht und Reichtum erinnern. Foto: Thibault Camus/AP/dpa (dpa)

Gebaut hat diesen Thron ein Künstler. Zu sehen ist er in einem berühmten Museum in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Dieses war früher einmal das Zuhause von Königen. Und die mochten es eben besonders prächtig - daran wollte der Künstler wohl erinnern. Dieser Thron hätte den damaligen Herrschern also vermutlich gefallen - obwohl er nicht so bequem aussieht.