Ein Präsident fliegt als Baby durch London

Ein großer Ballon schwebt am Himmel der britischen Hauptstadt London. Er sieht aus, wie der amerikanische Präsident Donald Trump - aber als Baby in Windeln. Das ist Absicht. Denn der echte Donald Trump ist gerade in London zu Besuch.