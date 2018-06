Der Präsident der USA, Donald Trump, hat sich mit anderen Politikern wie Angela Merkel getroffen und alle überrascht. Foto: Michael Kappeler/dpa (dpa)

Er hatte sich am Samstag mit sechs anderen wichtigen Regierungschefs getroffen. Diese Treffen nennt man G7-Gipfel. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel war dabei. Dabei wurde klar: Die sechs Regierungschefs und Donald Trump sind sich nicht besonders einig. Trotzdem schafften sie es, eine gemeinsame Erklärung abzugeben.

Jedenfalls dachten sie das. Doch dann schickte Donald Trump auf dem Weg zur nächsten Verabredung eine Nachricht aus dem Flugzeug. Nun sagte er, dass er der Erklärung doch nicht mehr zustimme. Der Grund: Er hatte sich über einen der anderen Politiker geärgert.

Bei einem G7-Gipfel hat es so etwas noch nie gegeben. Jetzt ist unklar, ob es solche Treffen zu siebt überhaupt noch mal gibt. Außerdem sind alle gespannt, wie die nächste Verabredung von Donald Trump läuft. Am Dienstag will er sich mit dem Machthaber des Landes Nordkorea treffen.