Dieses Instrument kommt wohl aus Kamerun. Der Wissenschaftler Ndzodo Awono erforscht es. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (dpa)

Der Wissenschaftler Ndzodo Awono will damit aber keine Musik machen. Sondern er untersucht das alte Holzinstrument genau. Dabei schaut er: Wie lang ist es? Welchen Umfang hat es? Aus welchem Material besteht es?

So will er herausfinden, wo die Schalmei herkommt. Vielleicht kann er auch klären, auf welchem Weg sie und andere Instrumente in das Museum in Bremen gelangten, wo sie heute stehen. Denn noch ist nicht klar, ob die Instrumente vor langer Zeit geraubt wurden. Oder ob die Besitzer sie freiwillig abgaben.

Ndzodo Awono glaubt, dass die Schalmei aus dem Land Kamerun in Afrika stammt. Bald will er nach Kamerun fliegen und dort alte Menschen befragen, ob sie wissen, wie die Schalmei richtig gespielt wird. Und er will fragen, ob die Menschen in Kamerun die Schalmei und andere Instrumente zurückhaben wollen.