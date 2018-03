Nach dem 5:0 im Hinspiel ist der FC Bayern schon fast sicher in der nächsten Runde. Foto: Matthias Balk/dpa (dpa)

Das nächste Spiel können sich die Bayern-Fans also entspannt anschauen.

Am Mittwochabend sind die Bayern in Istanbul zu Gast, einer riesigen Stadt im Land Türkei. Dort steht das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League an (gesprochen: Tschämpiens Liig). Das Hinspiel vor drei Wochen hatten die Bayern mit 5:0 gewonnen.

Die gegnerische Mannschaft von Besiktas Istanbul müsste nun das Ergebnis aus dem Hinspiel umdrehen. Daran glaubt aber kaum einer. Einfach geschlagen geben wird sich der türkische Verein aber nicht.